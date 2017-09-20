В Геленджике на самострои начали наносить предупреждающие надписи

Ожидается, что такие меры предостерегут потенциальных покупателей от приобретения квартир в домах, построенных незаконно.

Сейчас у судебных приставов Геленджика находятся 66 исполнительных производств по сносу самовольных построек, 36 из которых — многоквартирные дома. Объекты возводят без разрешительной и прошедшей экспертизу проектной документации, с грубыми нарушениями противопожарных норм, требований к сейсмической устойчивости конструкций. Самовольными постройками застраивают большую часть площади участков. Это исключает возможность размещения детских и спортивных площадок, площадок для сбора мусора и парковок.

«Часть таких многоквартирных домов находится на завершающейся стадии строительства. Для того чтобы жители и гости курорта, проходя или проезжая мимо таких домов, могли видеть, что они возводятся незаконно, приняли решение о нанесении на них с помощью трафаретов надписей «Самовольная постройка, подлежит сносу». Кроме того производят частичный демонтаж построек», — рассказал начальник управления муниципального земельного контроля администрации Геленджика Дмитрий Железняк.

В первый день рейдов надписи нанесли на дома пересечении улиц Чайковского и Колхозной, а также Дзержинского, 2, Вишневой, 14. Планируется, что такую практику продолжат.

Информацию по вопросам законности приобретаемого жилья можно получить по телефону: 8 (86141) 209-68, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Вернуться на ленту

Источник