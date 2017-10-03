В Геленджике на спортплощадках уложат снятый с городских стадионов газон

Покрытие убрали со спортивных объектов, на которых проводят реконструкцию к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Искусственный газон уже уложили на стадионе средней общеобразовательной школы № 2. Прежде чем постелить футбольное покрытие, там отсыпали и укрепили основание, предусмотрели водоотведение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Теперь на обновленном стадионе занимаются не только учащиеся общеобразовательного учреждения, но и воспитанники спортивной школы «Фортуна».

Сейчас работы по укладке искусственного газона ведут на спортивной площадке в микрорайоне Парус. Планируется, что оставшуюся часть покрытия уложат на спортплощадках в одном из детских садов Геленджика, парке 70-летия Победы, сельских округах.

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