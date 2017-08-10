В Геленджике на выставке художника Сергея Андрияки представят 50 работ

Открытие экспозиции «Волшебство акварели. Мастер и ученик» состоится 10 августа в 15:00 в Городском выставочном зале.

Зрителям представят более 50 работ из фондов Академии акварели изящных искусств.

Народный художник России Сергей Андрияка является мастером классической многослойной акварели. В картинах художника можно увидеть преемственность классических традиций акварельной живописи и академического рисунка XIX века, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Андрияка занимается преподавательской деятельностью, является художественным руководителем московской Школы акварели и ректором государственной Академии акварели и изящных искусств. Экспозиция, которую представят в Геленджике, познакомит гостей с творческой и учебной жизнью академии.

Выставка продлится до 10 сентября.

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