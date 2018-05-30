В Геленджике начали подготовку к ежегодному карнавалу

В городе прошла репетиция праздника, который откроет новый туристический сезон 3 июня.

На набережную 30 мая вышли юные жители Геленджика, которые представили гостям несколько хореографических постановок.

«В центре города одновременно в шести различных пространствах будут происходить праздничные события. Ровно в 10:00, начиная от центральной площади, стартует работа всех площадок», — рассказал главный режиссер карнавала Владимир Голуб.

К новому курортному сезону готовятся и технические службы города, они устанавливают сцену. Уже через несколько дней ее займут российские артисты и иностранные певцы. Хедлайнерами станут певец Митя Фомин и гость из Греции Александрос Тсопозидис.

Впервые на карнавале массово станцуют французский канкан, а на площадях жителей и гостей будут развлекать аниматоры, которые проведут свадебный квест. Пройдет и ярмарка, на нее съедутся представители всех районов края. Туристы смогут научиться гончарному мастерству и рисованию песком, а также узнать рецепты традиционных кубанских блюд. Кульминацией праздника станет фейерверк над Геленджикской бухтой.

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