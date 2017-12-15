В Геленджике начали реконструкцию пригородной автостанции

Сейчас обустраивают прилегающую территорию: наносят новую дорожную разметку, переносят остановку на противоположную сторону и устанавливают временный навес.

Схема подъезда автобусов к станции на время проведения ремонта изменится. Теперь движение общественного транспорта будет осуществляться по улице Садовой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Пригородная автостанция Геленджика является вторым по значимости транспортным узлом курорта. Оттуда можно отправиться в курортные села муниципалитета и Новороссийск.

После подготовительных работ строители снесут старое помещение автостанции. На этом месте построят двухэтажное здание. Специалисты обустроят и прилегающую территорию: уложат тротуарную плитку, установят лавочки и высадят растения. Завершить основные работы планируют до начала курортного сезона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ввтостанцию в Геленджике собираются оборудовать рамками металлоискателя. По периметру и внутри здания установят камеры видеонаблюдения.

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