В Геленджике начался капитальный ремонт городской больницы

Планируют отремонтировать отделение неотложной травмы, приемное отделение и отделение реанимации.

Там обновят кабинеты и коридоры, заменят основные технические системы и коммуникации (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения).

Также в реанимации стены облицуют HPL-панелями, которые обладают высокой степенью устойчивости к разным видам санитарной обработки, механическим повреждениям и не бликуют при ярком освещении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Сейчас ремонт ведется в отделении неотложной травмы. Строители проводят демонтажные работы. Планируется, что уже в конце ноября там снова начнут принимать пациентов, а пока отделение перевели в другие помещения.

Деньги на ремонт — около 15 млн рублей — выделили из краевого бюджета.

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