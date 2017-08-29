В Геленджике наградили спасателей, работавших на месте падения автобуса на Тамани

Медали им вручил глава МЧС России Владимир Пучков.

Когда вахтовый автобус рухнул в море с пирса, по тревоге были подняты все гарнизоны МЧС края. В их числе и водолазы. Именно они удостоились награды из рук министра Владимира Пучкова. Он приехал в поселок Прасковеевка, где находится спецчасть краевого управления МЧС. По словам главы ведомства, благодаря быстрой и слаженной работе спасателей в той аварии многих удалось вытащить из воды живыми.

«Затруднение было в том, что была плохая видимость. Там илистое дно, и очень плохо было ориентироваться, но нашли способ. Вокруг сваи мы начали ходить, привязываться веревками, и круговым способом стали искать пострадавших», — сказал спасатель поисково-спасательного подразделения в Геленджике МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергей Косовец.

Медалями за отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Пучков наградил и двух медиков: фельдшера скорой помощи и врача-травматолога Темрюкской ЦРБ. А после министр осмотрел территорию спецчасти. Это единственное в Геленджике подразделение, в котором есть конный патруль. Он незаменим, если спасателям необходимо подниматься высоко в горы. Лошадей используют и для того, чтобы проверять кемпинги на побережье. В Геленджике уже месяц действует высокий уровень пожароопасности. Для борьбы с лесными пожарами в этой части есть все силы и средства, в том числе и авиация.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. Суд на два месяца арестовал водителя автобуса и индивидуального предпринимателя.

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