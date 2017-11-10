В Геленджике накануне Нового года пройдет бал-маскарад

10 ноября в 11:24

Мероприятие состоится 29 декабря на центральной площади курорта.

Принять участие в бале могут все желающие. Для этого нужно прийти в оригинальном костюме.

Организаторы проведут конкурс на самые оригинальные костюмы. Жюри выберет победителей в нескольких номинациях.

В Геленджике Новый год начнут встречать за две недели до праздника —15 декабря состоится открытие детской городской елки, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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