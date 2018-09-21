В Геленджике обновили отделение неотложной травмы городской больницы

Ремонт начали в конце июля.
«За это время проделали большую работу: заменили все коммуникации, расширили дверные проемы, уложили новую плитку. В кабинетах после ремонта стало гораздо светлее и просторнее», — рассказал главный врач городской больницы Константин Попандопуло.
В ближайшие несколько месяцев полностью отремонтируют приемное и реанимационное отделения городской больницы, благодаря чему последнее станет одним из самых современных в крае.
Ремонт помещений городской больницы проходит за счет средств краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
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