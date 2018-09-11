В Геленджике обсудили достижения антивозрастной медицины

На международной конференции специалисты поделились своими клиническими и научными исследованиями.

«Мы живем дольше, но с увеличением доли пожилого населения приходит и увеличение доли хронических заболеваний. А это нагрузка на здравоохранение, на социальное обеспечение. И здесь профилактика является наиболее эффективным методом продления активного периода жизни», — пояснил заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии института биологии Коми Алексей Москалев.

По словам медиков, здоровье лишь на 30% зависит от генетических данных, остальное — это влияние окружающей среды. Поэтому именно в Геленджике была основана первая в России клиника персонализированной медицины «Ланцетъ». На ее базе и прошла конференция. Как отметили участники, на курорте есть все условия для долголетия.

«Я надеюсь, что клинику ждет прекрасное будущее. На великолепном оборудовании в ней будут работать высококлассные, хорошо образованные врачи, и она будет использовать в своих работах только инновационные достижения геронтологии — науки о фундаментальных исследованиях процессов старения», — сказала генеральный секретарь Европейской ассоциации антивозрастной медицины Светлана Трофимова.

В клинике есть отделение пластической хирургии и собственный стационар. Все это, по словам медиков, позволит эффективно применять новые технологии, чтобы увеличивать продолжительность жизни и сохранять здоровье пациентов.

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