В Геленджике объявили в розыск местную жительницу

Она ушла из дома и не вернулась.

Разыскивается Юлия Коновалова 1977 года рождения. На вид женщине 40 лет, рост — около 170 см, среднего телосложения, волосы светлые до плеч.

На ней были красная куртка, черные брюки и черные ботинки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию по телефону 8 (86141) 3-29-35 или 02.

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