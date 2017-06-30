В Геленджике организовали бесплатные киносеансы во дворах

Два раза в неделю проекторы устанавливают под открытым небом и показывают для всех желающих известные отечественные фильмы.

«Кино нашего двора очень эффективно, на самом деле. Оно сближает всех жителей микрорайонов и объединяет людей всех возрастов — от пяти до 70 лет», — рассказала специалист молодежного центра «Пульс» Геленджика Алина Чеснокова.

В городе таких площадок уже несколько десятков, и их число будет расти. Где и когда состоится очередной показ, зрители заранее узнают в социальных сетях, чтобы успеть занять VIP-лавочки.

Каждый сеанс заканчивается до 22:00, так что все несовершеннолетние могут вовремя вернуться домой, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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