В Геленджике откроют парк с 11 деревянными фигурами казаков и казачек

Его заложили к 80-летию образования Краснодарского края.

На территории парка установят 11 деревянных фигур казаков и казачек. Их изготовили мастера резьбы по дереву из подмосковного села Богородское. Фигуры расписывали преподаватели художественного отделения детской школы искусств города. Раскрашивали фигуры колерами, а для закрепления цвета сверху покрыли лаком. Эти работы заняли около трех недель.

На площади парка, которая занимает 1,5 га, высадили более 300 деревьев, а также 5 тыс. однолетних цветов. Также установили тематические стенды и художественные полотна с информацией об истории развития кубанского казачества, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», официальное открытие парка в Геленджике состоится 13 сентября в День образования Краснодарского края.

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