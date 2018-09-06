В Геленджике открылась выставка «Гидроавиасалон-2018»

Асы покажут «бочку», «петлю Нестерова» и «колокол Квочура». Программа масштабная. Главные герои — авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Каждый их полет — незабываемое шоу.

В небо взлетит самолет-амфибия БЕ-200. С борта он сбросит водяной флаг России. Воздушные машины разрабатывали специально для тушения пожаров. БЕ-200 бреющим полетом пронесется по поверхности моря, заполнит баки и сбросит воду.

В этом году организаторы подготовили множество сюрпризов. Они покажут модели сверхзвуковых деловых самолетов будущего. В аэропорту Геленджика откроется выставка крылатой техники.

Расписание полетов и другие подробности можно найти на официальном сайте «Гидроавиасалона». Завершится грандиозная выставка 9 сентября выступлением «Космическая Одиссея» и фейерверком.

Программу выставки смотрите здесь.

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