В Геленджике открылась выставка картин Тициана Вечеллио

Экспозиция художественных копий картин получила название «Тициан. Любовь земная и небесная» и доступна для жителей и гостей города до 25 июля.

«Художник писал великолепные портреты, тончайшим образом подмечавшие самые яркие черты характера человека. Иметь портрет кисти Тициана стремилась вся знать того времени. Не менее известны его пейзажи и картины на религиозные и мифологические сюжеты. Он обладал поистине универсальным дарованием, в котором неизменно чувствуется спокойная ясность и величие», — отмечают организаторы выставки.

На выставке представлено 42 репродукции картин. Она открыта в городском выставочном зале по адресу, ул. Островского, 16.

Тициан Вечеллио — один из самых известных итальянских живописцев, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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