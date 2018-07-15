В Геленджике открыли для купания несколько пляжей

Решение приняли по результатам проб морской воды отделом Роспотребнадзора.

Открыта пляжная территория пансионата «Лазуревый берег». Также получили подтверждение о соответствии нормативным требованиям пробы морской воды с пляжей от улицы Грибоедова до центрального причала.

С 15 июля открыли пляжную территорию санатория «Красная Талка», сообщает пресс-служба администрации Геленджика в канале Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аварийная ситуация на канализационной станции города произошла 6 июля. В некоторых районах Геленджика отключили воду.

Пляжи от Толстого мыса до улицы Грибоедова, а также на территории пансионатов на Туристической и Маячной вновь открыли для отдыхающих с 11 июля.

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