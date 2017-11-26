В Геленджике открыли Греческий культурный центр

Он будет функционировать при городском обществе греков.

На церемонии открытия присутствовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава курорта Виктор Хрестин, чрезвычайный и полномочный посол Греции в России Андреас Фриганас, депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Губернатор отметил, что открытие центра — это еще один шаг в укреплении взаимоотношении народов России и Греции. По его словам, греческий центр должен стать местом, где молодому поколению будут прививать уважение к традициям и культуре разных народов.

«Именно для их счастливого будущего мы должны сохранить стабильность и благополучие на территории всей страны», — сказал Кондратьев.

Мэр Геленджика отметил значимость этого мероприятия.

«Сегодняшний день — это очередное доказательство того, что в Геленджике в дружбе и согласии живут народы разных национальностей. Я благодарен всем, кто причастен к этому событию, и убежден, что в этом центре будет комфортно всем», — пояснил Хрестин.

Планируется, что на базе центра будут проводить уроки истории, обзорные экскурсии, тематические лекции, конкурсы, викторины, выставки, круглые столы. Запланированы просмотры мультфильмов, а также документальных и художественных фильмов об истории и культуре Греции, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в здании Греческого культурного центра есть просторные холлы, кабинеты, конференц-зал, которые оформлены в едином стиле с использованием национальных орнаментов. Выставочный зал греческой культуры состоит из трех отделов, каждый из которых отражает определенную тематику.

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