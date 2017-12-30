В Геленджике открыли сквер «Южный»

В новой зоне отдыха оборудовали детскую и спортивную площадки.

В день открытия нового сквера «Южный» устроили народные гулянья. Для жителей устроили анимационную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. С наступающим праздником и открытием сквера присутствующих поздравил мэр Геленджика Виктор Хрестин.

«Мы постарались сделать этот сквер комфортным и безопасным: есть современные площадки с мягким покрытием, высажено много деревьев, установлены фонари наружного освещения, много лавочек. Надеюсь, вы с удовольствием будете здесь проводить свободное время и желаю, чтобы новый год был полон хороших эмоций, новых открытий и счастья», — сказал глава города.

Он добавил, что по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Геленджике, помимо этого сквера завершили благоустройство 11 дворов. Работы продолжат и в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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