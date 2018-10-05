В Геленджике отметили День первокурсника

Студенты 4 октября провели праздничное шествие по улицам курорта.
От Лермонтовского бульвара до Центральной площади прошли представители четырех образовательных учреждений. На площади первокурсников ждали музыкальные и танцевальные номера от молодежных творческих коллективов курорта.
В этот день благодарностями главы города за достойный вклад в воспитание и развитие молодежи Геленджика наградили педагогов и завучей учебных заведений.
После торжественной части студентов ждала экскурсия в «Сафари-Парк», сообщает пресс-служба администрации курорта.
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