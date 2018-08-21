В Геленджике отметят День города

Культурные и спортивные мероприятия пройдут на курорте 25 и 26 августа.

В 9:30 на Центральной площади курорта начнется фестиваль детского творчества.

Официальный старт праздника состоится в 10:15 на главной сцене курорта. В это же время на различных площадках начнут работу интерактивные программы, творческие конкурсы и спортивные соревнования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

На Платановой аллее, на набережной от музея до площади имени М. Ю. Лермонтова, а также на площадке в районе жилого комплекса «Сады морей» с раннего утра и до позднего вечера будут работать ярмарки.

Вечером на Центральной площади Геленджика пройдет церемония награждения лучших трудовых коллективов и граждан знаками отличия, после чего начнется большой праздничный концерт с участием творческих коллективов со всей России и российского певца Эда Шульжевского.

В 21:30 над Геленджикской бухтой запустят фейерверк.

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