В Геленджике по делу о неуправляемом гидроцикле осудили двоих мужчин

Местного жителя и гражданина Узбекистана осудили за небезопасные услуги по катанию, во время которых в августе 2017 года девочка осталась одна на неуправляемом гидроцикле и получила травмы.

Геленджикский городской суд признал мужчин виновными по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и назначил одному из подсудимых один год лишения свободы условно, а второму — 1,5 года в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несчастный случай произошел 9 августа 2017 года в акватории пансионата «Солнечный берег». При выполнении опасного разворота на гидроцикле водитель не справился с управлением и упал в воду. Неуправляемое судно с 17-летней девушкой направилось в сторону берега, где столкнулось с бетонным ограждением. Пассажирка слетела с гидроцикла и ударилась о металлический забор. Она получила множественные ранения и травмы.

СК по данному факту возбудил уголовное дело. Подозреваемых задержали в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. В январе дело передали в суд.

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