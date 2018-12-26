Сейчас уже большая часть гостиничных номеров занята. В этот раз отмечать праздник на курорте собираются необычно.

Праздничное угощение для гостей и жителей Геленджика приготовят лучшие рестораны курорта. В новогодней ярмарке примут участие победители конкурса «Золотой половник». Они представят кухни народов мира и самые вкусные деликатесы. Власти города в этом году подошли к празднику по-новому: весь Геленджик превратится в одну большую развлекательную площадку. В каждом районе — своя программа, говорит глава города Алексей Богодистов.

«Мы в новом формате подошли к празднованиям. Каждый день на нашей площади организовываются какие-то дополнительные мероприятия городского масштаба. Очень интересную модель применяем в этом году. Будут выступать городские внутренние округа, учреждения культуры», — сказал глава Геленджика Алексей Богодистов.

Традиционно встречать Новый год в Геленджик приезжают тысячи гостей. К празднику на курорте оформили набережную, все прогулочные зоны. Туристов ждут экскурсии, выставки и шоу.

Главная елка курорта в этом году также стала необычной — благотворительной. Все, кто приходит к ней, могут помочь нуждающимся, отправив СМС. С открытием символа Нового года стартовала и череда уличных концертов. Каждый вечер для гостей и жителей Геленджика выступают творческие коллективы.

Особые сюрпризы подготовили для детей — их 31 декабря ждет домик Деда Мороза. Гвоздем программы станет огненное представление в небе над Геленджиком.

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Новый год — 2019

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