В Геленджике покажут спектакль краснодарского театра драмы «Ханума»

Спектакль пройдет 30 ноября.

Действие музыкальной комедии «Ханума» происходит в конце ХIХ века в Авлабаре — одном из древнейших кварталов старого Тифлиса (Тбилиси).

Разорившийся грузинский князь Пантиашвили планирует удачно жениться, для чего нанимает известную сваху Хануму. Та находит для князя невесту — немолодую и некрасивую, зато богатую. Но другая сваха — Кабато — хочет женить князя на красавице Соне, дочери армянского купца Микича. А Сона, наперекор всем планам отца, князя и Кабато, влюбляется в молодого Котэ, племянника князя. Ханума, желая помочь влюбленной паре и одновременно помешать своей конкурентке, решает испортить сватовство князя.

В Геленджике показ спектакля пройдет во Дворце культуры, пишет «Прибой».

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