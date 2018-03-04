В Геленджике полностью потушили склад

Сооружение на улице Тельмана загорелся около 17:30 4 марта.

«Пожар локализовали в 18:28. В 19:30 ликвидировали открытое горение, а в 21:10 полностью ликвидировали», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», горел склад с вторсырьем площадью 350 кв. м. Для ликвидации пожара привлекли четыре пожарных расчета и 15 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.

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