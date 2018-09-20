В Геленджике потерявшегося на детской площадке семилетнего мальчика нашли на пляже

Ребенка нашли сотрудники полиции и вернули родителям.

В дежурную часть позвонил житель Московской области. Мужчина рассказал, что находится с семьей на отдыхе, во время прогулки его семилетний сын ушел с детской площадки на набережной города-курорта и пропал.

Полицейские начали разыскивать ребенка. Через два часа командир отделения взвода №1 ОРППСП старший сержант полиции Константин Белоусов и инспектор ПДН старший лейтенант полиции Марина Панова нашли потерявшегося мальчика на одном из местных пляжей. Сотрудники полиции вернули мальчика родителям и провели с ними профилактическую беседу.

Материалы проверки направили следователям СК, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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