В Геленджике повара будут состязаться за «Золотой половник»

Конкурс профессионального мастерства пройдет 25 октября.

В соревнованиях примут участие шеф-повара предприятий города-курорта. В состав каждой команды войдет повар и его помощник, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

В финале командам предстоит презентовать готовое холодное блюдо, затем создать кулинарный шедевр на глазах у коллег и судей. Оценивать мастерство участников конкурса будет квалифицированное жюри, которое возглавит президент Национальной гильдии шеф-поваров Александр Филин.

Победитель получит переходящий «Золотой половник», который будет храниться на предприятии до следующего года, и денежный приз. Лауреаты конкурса получат сертификат на бесплатное обучение одного сотрудника, а лучшие рецепты победителей и номинантов конкурса опубликуют в СМИ.

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