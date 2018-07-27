В Геленджике представили древний дольмен, в котором нашли 82 погребения

Уникальное сооружение обнаружили специалисты археологического общества Кубани в районе села Криница.

Находке предположительно больше 4 тыс. лет. Внутри дольмена ученые нашли 82 погребения, а рядом с ними — следы поминальной трапезы. Перед тем, как представить сооружение публике, специалисты воссоздали погребальную камеру.

«Дольмен у нас уже воссоздан, насколько это возможно. Сделано это под руководством археологического общества Кубани. Во время того, как он находился в земле, в дольмене отсутствовала крыша. И его облик воссоздавался уже на месте», — рассказала директор геленджикского историко-краеведческого музея Оксана Балахоннова.

Чтобы сохранить дольмен, его переместили в хутор Джанхот. Рядом с каменным сооружением археологи обнаружили около 600 артефактов. Это сосуды, железное оружие и украшения из бронзы. Все находки специалисты передали в историко-краеведческий музей Геленджика. Там планируют создать отдельную экспозицию.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник