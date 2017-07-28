В Геленджике при катании на «Таблетке» отдыхающий сломал позвоночник

Молодого человека, который управлял гидроциклом и катал туристов на надувном аттракционе, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 20 июля около 13:00 на пляже «Полярная звезда» в Геленджике 22-летний парень катал отдыхающих на водном аттракционе «Таблетка». Он не имел водительского удостоверения на право управления гидроциклом, а также разрешительных документов на право проката.

Во время катания, находясь на расстоянии около 200 м от берега, молодой человек начал совершать опасные маневры на гидроцикле. В результате этого надувной аттракцион подкинуло вверх. При ударе о воду один из пассажиров получил перелом первого поясничного позвонка.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело передали для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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