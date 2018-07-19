В Геленджике придумали, как извлечь выгоду из шторма

Там ученые Московского института океанологии озвучили данные исследований, которые длились год. В качестве эксперимента установили волновой преобразователь.

Простая с виду конструкция, закрепленная на берегу и немного уходящая в воду, принимает весь удар на себя. Волны бьют в нее, и платформа тут же превращает это давление в электричество. Результатами наблюдений инженеры более чем довольны. Береговая линия защищена от разрушений штормом, а город получает практически из ничего колоссальную энергомощность.

«Как показывают исследования волнового энергетического потенциала, здесь, вблизи Геленджика, можно получать порядка 10-15 млн кВт/час электроэнергии», — отметил генеральный директор гидроэнергетической компании Владимир Егурнов.

Теперь в Голубой бухте Геленджика установят уже не пробные, а постоянные конструкции. Их будет 12 вдоль всего берега. Такие искусственные лагуны смогут обеспечить светом дома целого поселка. Больший эффект, по данным ученых, морские волны дают в ноябре-декабре.

Российской разработкой уже заинтересовались в Аргентине, Бразилии и Чили, где тоже часто случаются штормы, которые, как выяснилось, могут стать прибыльными.

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