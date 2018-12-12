В Геленджике приостановили поиски пропавшего с яхты

Спасатели отложили поиски из-за непогоды и наступления темноты.

По данным пресс-службы ЮРПСО МЧС России, в настоящее время работы приостановлены из-за сильного ветра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 декабря в 10-15 м от берега нашли яхту «Вега», которая перевернулась во время шторма. На борту судна находились пять человек. Троих из них смыло волной в море, двое из упавших в воду смогли самостоятельно добраться до берега, местонахождение третьего пока не установлено.

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