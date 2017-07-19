В Геленджике пройдет ежегодный заплыв «Морская миля»

В этом году традиционные соревнования состоятся 12 августа.

Участникам состязаний предстоит проплыть 1 тыс. 852 м, или 1 морскую милю, от Тонкого до Толстого мыса Геленджикской бухты. По регламенту соревнований, переплывать дистанцию можно вольным стилем, однако запрещено использовать ласты и другие вспомогательные средства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Регистрация участников заплыва пройдет на месте старта, на пляже «Полярная звезда» с 8:00 до 9:45. Для этого необходимо иметь паспорт, договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья и резиновую шапочку яркого цвета.

Перед началом регистрации все участники и пройдут медицинский осмотр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2016 году победителем «Морской мили» стал пловец из Архангельска.

Вернуться на ленту

Источник