В Геленджике пройдет фестиваль водного экстрима Flyboard Weekend

Мероприятия пройдут с 16 по 20 мая.

Показательные выступления спортсменов-экстремалов запланированы на 19 мая.

«На высоту 12 м над водой поднимутся 70 спортсменов, которые входят в топ-16 флайбордистов мира», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Геленджика.

Пройдут индивидуальные выступления профессиональных райдеров на флайбордах, ховербордах, джетпаках, запланированы тест-драйвы водно-экстремальных гаджетов для гостей фестиваля и тандемные полеты с девушками на флайбордах.

Понаблюдать за выступлениями спортсменов можно будет на пляже в районе Гидробазы.

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