В Геленджике пройдет карнавал на воде в честь экватора курортного сезона

Заканчиваются приготовления к грандиозному летнему событию. В 10:00 27 июля все начнется с парадного шествия яхт, кораблей и катеров. Их сменят гидроциклы со своим водным шоу.

Яркое представление туристы смогут наблюдать прямо с набережной. Пассажирам на каждом из судов расскажут о Черноморском флоте и 75-летии со дня освобождения Кубани от фашистских захватчиков.

В программе карнавала — выступления флайбордистов и морских пехотинцев.

В 19:00 на Центральной площади пройдет большой праздничный концерт.

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