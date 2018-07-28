В Геленджике пройдет карнавал на воде в честь экватора курортного сезона

Заканчиваются приготовления к грандиозному летнему событию. В 10:00 27 июля все начнется с парадного шествия яхт, кораблей и катеров. Их сменят гидроциклы со своим водным шоу.
Яркое представление туристы смогут наблюдать прямо с набережной. Пассажирам на каждом из судов расскажут о Черноморском флоте и 75-летии со дня освобождения Кубани от фашистских захватчиков.
В программе карнавала — выступления флайбордистов и морских пехотинцев.
В 19:00 на Центральной площади пройдет большой праздничный концерт.
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