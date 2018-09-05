В Геленджике пройдет международная выставка «Гидроавиасалон-2018»

Выставку проводят один раз в два года. Она собирает тысячи зрителей. В городе-курорте 5 сентября проходят последние репетиции.

В этом году организаторы «Гидроавиасалона» подготовили множество сюрпризов. Они покажут модели сверхзвуковых деловых самолетов будущего. Их представит Аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского.

Гостей форума ждет яркое шоу в небе над Геленджикской бухтой. К облакам взмоет авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи», по поверхности воды бреющим полетом пронесется самолет-амфибия БЕ-200. В аэропорту курорта откроется масштабная выставка летательной техники.

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