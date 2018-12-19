В Геленджике пройдет велозаезд Дедов Морозов и Снегурочек

В мероприятии 23 декабря могут принять участие все желающие.

«Если у тебя есть велосипед или ролики, то ты именно тот, кого ищут и приглашают на мероприятие! Давайте вместе добавим новогоднего настроения и поздравим всех гостей и жителей города с наступающим Новым годом. Для этого необходимо вооружиться новогодними костюмами и устроить велопрогулку по набережной Геленджика», — призвали в пресс-службе мэрии курорта.

Мероприятие начнется в 14:00. Сбор участников заезда запланирован на 13:00. Велозаезд стартует от Центральной площади рядом с ТЦ «Геленджик».

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