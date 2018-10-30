В Геленджике пройдет выставка местных художников «Золотая кисть»

Она пройдет со 2 по 18 ноября в городском выставочном зале.

В выставке примут участие художники народной студии изобразительного искусства имени В. К. Самойлова, которую возглавляет Татьяна Лях.

Художники студии работают в разных жанрах, используют различные техники и принимают активное участие в региональных, краевых и городских выставках.

На выставке представят живопись, графику и работы декоративно-прикладного творчества, сообщает сайт yug-gelendzhik.ru.

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