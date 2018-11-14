В Геленджике прошел фестиваль казачьей песни

Его приурочили ко Всемирному дню казачества.

В этот раз в фестивале приняли участие 18 ансамблей и хоров, среди которых как геленджикские коллективы, так и гости из Новороссийска, Крымска и села Крыловского. Всего приехало около 200 участников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

В дальнейшем на курорт планируют приглашать казаков со всей России и мира, чтобы объединяться и делиться особенностями регионального казачества.

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