В Геленджике прошел велозаезд маленьких Дедов Морозов

Юные велосипедисты в костюмах зимних волшебников проехались по набережной курорта.
В этом году в велозаезде маленьких Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие около 100 дошкольников.
Дети начали заезд от кинотеатра «Буревестник», а финишировали на Центральной площади Геленджика.
Поддерживали их на протяжении всей дистанции родители, жители и гости курорта, а также сказочные персонажи. В завершении путешествия детей ждал праздник, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
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