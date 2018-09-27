В Геленджике прошли соревнования по флайборду Weekend 2018

На курорте собрались лучшие спортсмены со всей России и Европы. Тысячи зрителей следили за каждым трюком.

Больше 70 участников кувыркались в воздухе, поднимались на высоту около 20 м и делали сальто.

«Мы летаем на самом лучшем оборудовании. Каких только гидроциклов нет! Самые длинные шланги позволяют нам подняться на максимальную высоту, почти на 20 м над водой», — рассказал участник соревнований Владислав Владыкин.

Перед массовым взлетом в воздух водные райдеры показали индивидуальные выступления не только на воздушных сноубордах, но и на ховербордах и джетпаках. Флайборд — это новый вид спорта, смесь серфинга, парашюта и реактивного пояса. Основные соревнования в Геленджике пройдут уже в выходные. Победители станут известны 30 сентября.

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