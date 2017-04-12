В Геленджике провели акцию «Чистый лес»

В Геленджике в апреле стартовала акция «Чистый лес». Волонтеры, казаки и спасатели очистили от мусора сосновую реликтовую рощу.

«Где-то костер развели, где-то мусор выбросили. У нас народ не очень добросовестно к этому относится. Не хотят своим детям оставить чистые леса, красивые места, чтобы было, где отдохнуть», — рассказал волонтер Владимир Наумов.

«В лесу много стекол, много разбитых бутылок. Они отражают и работают как лупа. От того и происходят пожары. Поэтому и стартовала акция», — пояснил заместитель начальника геленджикского филиала Краевого лесопожарного центра Виктор Дарий.

Такая акция проходит на Кубани больше десяти лет подряд. В этом году добровольцев больше, чем обычно. Это связано с тем, что 2017 год в России объявлен Годом экологии. Волонтеры уже очистили от бытовых отходов около 4 га зеленых территорий. Это только пятая часть от запланированного. Сотрудники МЧС каждый день патрулируют лес. Чтобы не допустить возгораний, они проверяют буквально каждый куст и дерево, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодарского края 8 апреля вышли на Всекубанский субботник. Добровольцы очистили от мусора въезды в населенные пункты, дворы многоэтажных домов, улицы, скверы, дороги. Наметили также высадить новые деревья, отремонтировать оснащение детских площадок, благоустроить территорию у мемориальных знаков.

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