В Геленджике провели панихиду по погибшим в Беслане

В России 3 сентября проводят мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

По всей стране вспоминают жертв событий в Беслане, а также других трагедий, совершенных террористическими группировками. В Геленджике траурное мероприятие прошло на территории Свято-Преображенского храма.

На панихиду по погибшим в Беслане, которую отслужил протоиерей Александр Абрашкин, собрались представители осетинской диаспоры, школьники и жители города, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

В память о погибших ученики школы № 4 зажгли свечи у памятной стены, на которой размещены фотографии всех 334 погибших в Беслане детей и взрослых. Школьники также выложили из лампад фразу «Мы помним».

За поминальной трапезой дети и взрослые говорили о том, как важно беречь мир, любить и уважать окружающих людей.

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