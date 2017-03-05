В Геленджике пройдет чемпионат края по скалолазанию

В Геленджике с 11 по 12 марта пройдут первенство города и открытый чемпионат Краснодарского края по скалолазанию.

Ожидается, что турниры соберут спортсменов в возрасте от 5 до 40 лет из Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, Ставрополя, Москвы и Удмуртии.

Им предстоит соревноваться в дисциплине «боулдеринг». Она представляет собой серию коротких, предельно сложных трасс. Их прохождение требует от спортсмена физической подготовки, ловкости, выносливости и умения мыслить тактически.

Для зрителей вход на соревнования будет свободным.

Эти состязания ежегодно проводят на базе военно-патриотического клуба «Пластун», сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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