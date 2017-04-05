В Геленджике пройдет кастинг актеров массовки для сериала «Ищейка»

В Геленджике 8 апреля состоится кастинг на эпизодические роли в сериале «Ищейка».

Пробы будут проходить с 11:00 до 18:00 по адресу: улица Гоголя, 19.

«Ищейка» — это адаптация американского сериала The Closer. Действие картины разворачивается вокруг следователя Александры Кушнир, которая переезжает в небольшой курортный город, где собирается занять руководящую должность в следственных органах. Ей предстоит расследовать неожиданную смерть популярной певицы, убийство ребенка местного чиновника, серию ограблений, пишет «Неделя Геленджика».

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