В Геленджике пройдет «Парад колясок»

В Геленджике 13 мая в шестой раз пройдет «Парад колясок», посвященный празднованию Международного дня семьи.

Принять участие в конкурсе могут семьи с детьми в возрасте до четырех лет, а также дети с колясками для кукол. Оформление в едином художественном образе приветствуется.

Оценивать конкурсантов будут по пяти номинациям: «Детские фантазии», «Сказочные герои», «Юные путешественники», «Воплощение мечты» и «Экоколяска». Для каждого участника будет организована презентация и небольшой парад-дефиле по площади.

Подать заявки на участие можно до 5 мая в управление по делам семьи и детства администрации муниципалитета или на почту sp_gel@mail.ru, сообщает пресс-служба мэрии.

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