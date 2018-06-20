В Геленджике расскажут о нетрадиционных месторождениях газа и нефти

На курорте 10 сентября пройдет 20-я конференция «Геомодель — 2018», посвященная вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа.

Темы научных сессий касаются региональной геологии нефтегазоносных бассейнов России и мира, нетрадиционных месторождений углеводородов. Ученые обсудят нетрадиционную сейсморазведку, несейсмические и дистанционные методы поисков, рассмотрят исследования неантиклинальных ловушек углеводородов, комплексные исследования нетрадиционных залежей.

Кроме того, запланировано обсуждение геолого-технологических исследований при строительстве скважин, сопровождение бурения горизонтальных скважин и бурения в сложных горно-геологических условиях.

«На мероприятии важно проанализировать накопленный за два последних десятилетия опыт решения множества научных и научно-производственных задач и на этой основе предложить наиболее эффективные направления исследований», — цитирует председателя программного комитета конференции Игоря Керусова «Агентство нефтегазовой информации».

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