В Геленджике разработали игру про «голопузиков»

Разработчики из Геленджика выпустили игру, в которой нужно «шлепать» отдыхающих, гуляющих по центральным улицам города без верхней одежды — с голым животом.

«Геленджик утопает в «голопузиках». Каждый десятый турист считает, что, приехав в отпуск, имеет право на все. Пристыдим этих людей без комплексов. Вместе мы построим здоровую культуру отдыха на российских курортах», — говорится на сайте игры.

В игре есть несколько типов «голопузиков»: «крикун», «пофигист», «голопуз-нарцисс», «бедра на движении», «яжемать с ребенком», «мистер и миссис вселенная». Девиз игры: «Да, ты на отдыхе, но одежда в чемодане у тебя все же есть».

На сайте собрали галерею «голопузиков». Отмечается, что проект — анонимный.

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