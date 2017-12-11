В Геленджике ребенка вовлекли в кражу самокатов

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На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, что женщина возле одного из торговых центров заинтересовалась чужим самокатом. Она показала на него мальчику, и тот угнал детскую игрушку.

При этом сама женщина делает вид, что она здесь не при чем. Мать ребенка, которому принадлежал самокат, заявлять в полицию не стала. О помощи она попросила в соцсетях.

«Я стала этим заниматься не потому, что у нас пропала очень ценная вещь. А потому, что увидела: женщина посылает ребенка. Видимо, это происходит не в первый раз. Когда любого ребенка просишь что-то сделать, надо ему предварительно это объяснять. А здесь ребенок сразу идет и берет самокат. Это похоже на какую-то отработанную схему», — рассказала пострадавшая Инна Латышева.

Пострадавшая также поделилась, что в соцсетях пользователи рассказали ей о похожих ситуациях, которые произошли в Геленджике. Во всех случаях фигурирует женщина с ребенком.

В уголовном кодексе есть статья, которая звучит как «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». По ней взрослому грозит до пяти лет тюрьмы. Если на незаконный шаг ребенка толкнет родитель, то его ждет до шести лет заключения.

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