В Геленджике реконструируют стелу на въезде в город

Глава Геленджика Виктор Хрестин в апреле поручил специалистам разработать проект реконструкции главной стелы курорта, которая расположена на въезде в город.

Планируется, что буквы будут заменены на новые, светодиодные, также изменят шрифт надписи.

Помимо этого, будет обновлена поверхность вертикально стоящего каменного блока, на котором расположен герб курорта и демонтирован фонтан. Это необходимо для того, чтобы проложить в том месте пешеходную дорожку, которая свяжет стелу, тематический парк «Казачий двор», кафедральный собор и Андреевский парк.

Хрестин поручил закончить все работы к началу курортного сезона, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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