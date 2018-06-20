В Геленджике российский волонтер спел гимн Швеции на тренировке команды

Шведы готовятся к матчу против сборной Германии, который пройдет 23 июня в Сочи.

Видеозапись выложили в официальный аккаунт оргкомитета ЧМ-2018 в Twitter.

Волонтер исполнил гимн Швеции по громкой связи. Футболисты отблагодарили волонтера аплодисментами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборный Германии и Швеции 23 июня встретятся на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра стартует в 21:00. Немцы прибыли в сочинский аэропорт вечером 19 июня.

В стартовом матче группы F команда Германии со счетом 0:1 уступила соперникам из Мексики. Шведы оказались сильнее команды из Южной Кореи.

В составе сборной Швеции выступают хавбек ФК «Краснодар» Виктор Классон и экс-капитан «быков» Андреас Гранквист.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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