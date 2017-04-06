В Геленджике школьники посетили места боев Великой Отечественной войны

Места ожесточенных боев и памятники истории посетили в апреле школьники Геленджика, которые победили на городской викторине «Кубань в годы Великой Отечественной войны».

«Вопросы викторины были разные. И что такое «тюлькин флот», и почему родился плацдарм «Малая земля», и кто такие «ночные ведьмы». Это то, что знает каждый. А потом были более серьезные вопросы о биографии Куникова и многое другое. Ребята отвечали, и отвечали хорошо», — рассказала учитель кубановедения школы № 8 Геленджика Валентина Калинина.

В поселке Кабардинка школьники поднялись на холм, где располагались орудия батареи капитана Андрея Зубкова. Ее бойцы контролировали всю акваторию Цемесской бухты, помогая защитникам Новороссийска. Школьники также посетили мемориальный комплекс «Долина Смерти» в поселке Мысхако. Там расположен знаменитый монумент «Взрыв». Он создан из осколков снарядов, авиабомб и мин, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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